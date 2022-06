La lucha libre está de luto . En la tarde de ayer se informó sobre el sensible fallecimiento del luchador mexicano Fernando Flores Rodríguez, mejor conocido como Tackle, tras varias semanas de estar hospitalizado. El famoso luchador dedicó cerca de 30 años de su vida al ‘deporte de los costalazos’.

Al darse a conocer el deceso del luchador mexicano Tackle, no pasó mucho tiempo para que varias figuras del pancracio nacional expresaran sus condolencias. Muchos de ellos le mandaron mensajes de aliento y apoyo a uno de sus hijos, el también luchador Tackle Jr.

“Estas noticias no me gustan”

Los mensajes de despedida para Fernando Flores Rodríguez, mejor conocido como Tackle, quien estuvo varias semanas hospitalizado, parecían no tener fin: “Estás noticias no me gustan. Mi más sentido pésame a la Familia Flores, Tackle Junior, un fuerte abrazo, gordo!! Se fue un señorón, solo se nos adelantó poquito… Descanse en paz, mi buen Tackle. Vuela alto, mi Tackle”, dijo el también luchador Slaiyer.

Por último, compartimos el emotivo mensaje que le dedicó Stuka Junior a su amigo y colega: “Me duele profundamente compartir esto, ya que desde niños nos conocimos y fuimos a entrenar lucha libre juntos en el gym El Ranchero, siempre procurándonos. Recuerdo que debutaste en la Arena Olímpico Laguna y me decías que íbamos a ser muy reconocidos porque te encantaba la lucha libre”.