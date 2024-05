Muere Susan Backlinie, actriz de la película Tiburón

¿Y después de Tiburón?

La actriz Susan Backlinie volvió a trabajar para Steven Spielberg en la cinta ‘1941’, donde parodió la escena de ‘Jaws’.

Según reportó TMZ, ‘gracias’ a esta escena, muchas personas dejaron de nadar en el océano.

Más adelante, participó en producciones como The Great Muppet Caper y Day of the Animals, además de la serie The Fall Guy.

Le sobrevive su esposo, Harvey. Que en paz descanse (PARA VER LA ESCENA DE LA PELÍCULA TIBURÓN HAGA CLICK AQUÍ).