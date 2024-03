Luto en el rock, muere Steve Harley, líder de la banda Cockney Rebel a los 73 años

Fue víctima del cáncer

Su hija Greta anunció que Harley murió pacíficamente en su hogar en Suffolk el domingo por la mañana, tras una breve pero valiente batalla contra el cáncer.

Ella mencionó que había «fallecido pacíficamente en casa», y agregó: «Sabemos que personas de todo el mundo lo extrañarán desesperadamente».

Conocido principalmente por su liderazgo en Cockney Rebel, Harley dejó una marca indeleble en la historia del rock.

Su canción más emblemática, ‘Make Me Smile (Come Up and See Me)’, lanzada en 1975, continúa siendo un himno eterno para generaciones de fanáticos del rock.