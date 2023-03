Hasta el momento se desconoce cómo sucedieron exactamente los hechos, sin embargo, se cree que los responsables fueron mercenarios del grupo Wagner, el grueso que está llevando Putin en la ciudad de Bajmut. La labor de la víctima era muy apreciada no solo por los soldados ucranianos, sino por la población en general ya que ayudaba mucho a todos los que necesitaban.

Ella era una paramédica de 29 años de edad que acompañaba a las tropas defensoras en la ciudad cercadas por Rusia, y cuya ambulancia fue baleada cuando estaba en plena evacuación de lesionados. En declaraciones al periódico ‘Ukrainska Pravda’, una amiga cercana dijo sobre ella: “Unas horas antes de que su vehículo de evacuación médica fuera atacado, le pregunté qué tal estaba. Me respondió que estaba divirtiéndose y todavía de una pieza”.

En medio de todos estos ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se comprometió el lunes a no retirarse de Bajmut en un momento en que las fuerzas rusas se aproximan a la devastada ciudad oriental, la cual intentan capturar desde hace seis meses a un costo de miles de vidas. Hace menos de una semana, un asesor de Zelenskyy dijo que los defensores podrían ceder la ciudad y replegarse a posiciones cercanas.

Muere ángel de Bajmut: RUSIA LANZA ATAQUES

Su principal asesor, Mykhailo Podolyak, dijo a The Associated Press que las fuerzas ucranianas en torno a Bajmut han estado desgastando a las fuerzas enemigas, reforzando sus posiciones y brindando entrenamiento a decenas de miles de elementos militares ucranianos para una posible contraofensiva, pero la situación no es nada fácil en estos momentos.

Rusia lanzó intensos ataques de artillería contra la ciudad ubicada en la región de Donetsk y poblaciones cercanas, parte de una ofensiva por tres flancos para intentar poner fin a la resistencia de Bajmut. Los poblados cercanos de Chasiv Yar y Kostiantynivka fueron objeto de fuertes ataques, los cuales dañaron vehículos y residencias y provocaron un incendio. De momento no se reportaron víctimas. Archivado como: Muere ángel de Bajmut