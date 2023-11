Muere Shannon Wilcox actriz de ‘Six Weeks’ a los 80 años

De acuerdo con el medio de Hollywood Reporter, se informó que Wilcox, era miembro vitalicio de The Actors Studio.

Cabe mencionar que la artista participó junto a Al Pacino en «Frankie and Johnny», reportaron que murió en Los Ángeles.

Shannon Wilcox y su trayectoria

Luego de eso fue que la actriz de ‘Six Weeks’ comenzó su carrera dentro de la actuación cosechando sus grandes éxitos.

Su debut en la pantalla se produjo en un episodio de «Starsky & Hutch» en 1976, y luego continuó su carrera en la televisión.

Dentro de la pantalla chica apareció en series populares entre ellas «Kaz», «Hawaii Five-O», «Family» y «Hart to Hart».

No pasó mucho tiempo antes de que hiciera su primera incursión en el cine con «Cheaper to Keep Her» en 1980, protagonizada por Mac Davis.