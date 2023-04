Muere actor que participó en el icónico filme ‘El Exorcista’

Muere Ron Faber: La industria del cine está de luto tras la lamentable pérdida del actor Ron Faber, uno de los actores del filme “The Exorcist” (El Exorcista), famoso filme del año 1973, pues han reportado su fallecimiento a los 90 años de edad, a causa de un cáncer de pulmón, indicó EFE.

Según información de medios locales, el actor falleció el 26 de marzo tras haber luchado durante dos meses contra su enfermedad, la cual con el paso del tiempo se fue agravando cada vez más al punto de mostrar un gran deterioro en el famoso actor de Hollywood, quien también fue partícipe en ‘La Ley y el Orden’.

Muere Rob Faber: Así fue su carrera artística

Faber nació en 1933 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.), estudió negocios en la Universidad de Marquette y su primer trabajo en la industria del entretenimiento fue en una radio infantil. Tiempo después se abrió camino en el teatro, en donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Algunas de las obras más importantes en las que participó fueron “First Monday in October”, junto al ganador al Óscar Henry Fonda, y “Medea”, en la que colaboró con la actriz y cantante griega Irene Papas. Por otro lado en 1982 participó en ‘Soup for One ‘ y en 1978 en On the Yard como ‘Tripulador’.