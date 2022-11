El mundo de la música hispana se viste de luto

En las primeras horas de hoy, se dio a conocer el sensible fallecimiento del músico venezolano Robert Vilera tras sufrir choque séptico

“Se nos fue nuestro hermano”, expresó su amigo Roberto Quintero

Ganador en varias ocasiones del premio Grammy, además de haber tocado junto a figuras de la talla de Marc Anthony, Luis Enrique, Óscar D’León y Gloria Estefan, entre varios más, en las primeras horas de hoy se dio a conocer el sensible fallecimiento del músico venezolano Robert Vilera tras sufrir choque séptico.

Fue hace más de una semana que el reconocido percusionista tuvo que ser hospitalizado en una clínica de Estados Unidos, incluso su familia se vio en la necesidad de crear una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y así poder cubrir parte de los gastos excesivos de hospital y tratamientos, de acuerdo con información del portal Listin Diario. Se esperaba recaudar 200 mil dólares.

Descanse en paz Robert Vilera

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el también percusionista Roberto Quintero informó sobre el deceso del músico venezolano Robert Vilera, de quien se supo que antes de su partida tenía su corazón funcionando al 35 por ciento, sin contar sus problemas en los riñones, hígado, agua en los pulmones e isquemia.

“Mi gente, no tengo palabras para agradecerle a todos, pero se me acaba de ir nuestro hermano Robert Vilera. Estoy con el alma hecha pedazos. Gracias a todos de todo corazón por todo lo que hicieron por nuestro hermano. Estoy haciendo este video, no me gusta hacerlo, pero yo sé que muchos estaban pendientes y sé que muchos pidieron y oraron por él, pero desafortunadamente se nos acaba de ir nuestro hermano”, expresó un muy afectado Roberto Quintero.