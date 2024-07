Muere repentinamente el famoso actor Mike Heslin a los 30 años

Cabe recordar que Heslin, además de sus papeles en Lioness y The Holiday Proposal Plan, participó en series como Younger y The Influencers.

Heslin interpretó a Polo en dos episodios de la primera temporada de Lioness, compartiendo pantalla con Zoe Saldana y Nicole Kidman.

También tuvo papeles destacados en The Holiday Proposal Plan, Younger, The Influencers, 7 Deadly Sins y You Are Never Alone.

La carrera de Heslin estaba en pleno ascenso, y su talento era reconocido por colegas y fans. La comunidad artística ha expresado su dolor y sorpresa por la pérdida del joven actor.