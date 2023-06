Muere querida reina de belleza.

Se confirma la causa de muerte de Jessica Whalley.

Su media hermana reveló los detalles Muere reina belleza Jessica. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2023 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una querida reina de belleza perdió la vida. A través de varios artículos realizados por MundoNow, sus lectores han sido conocedores de lo que acontece en la farándula, desde las noticias más alegres que ocurren a los famosos hasta las más desgarradoras. Ahora, una querida modelo ha dejado corazones completamente devastados con su partida y a continuación te damos los detalles. Jessica Whalley reina de belleza muere a sus 25 años Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, de manera reciente se dio a conocer que la joven modelo Jessica Whalley, quién fue coronada como reina de belleza murió, tenia apenas 25 años y su carrera dentro de los certámenes estaba en su pleno auge. De acuerdo con los primeros reportes, la joven modelo habría fallecido en los establos de la leyenda del fútbol Michael Owen, esto después de haber caído de un caballo. Tal parece que ha salido a la luz la supuesta causa de su muerte. Archivado como: Muere reina belleza Jessica.

Jessica Whalley cayó de un caballo mientras galopaba en un establo Varios medios de comunicación entre ellos The Sun, detallaron que Jessica Whalley de apenas 25 años cayó de un caballo mientras galopaba en los establos de Michael Owen, según la familia de la reina de belleza ella habría sufrido un paro cardiaco que produjo su fallecimiento. La media hermana de la reina de belleza habló por primera vez sobre la tragedia que ocurrió en el Manor House Stables de la exestrella inglesa del fútbol. Los hechos ocurrieron en Malpas, Cheshire. Su familia fue quién reveló que la joven modelo sufrió un paro al momento del accidente. Archivado como: Muere reina belleza Jessica.

La media hermana de la reina de belleza reveló que Jessica sufrió un paro cardiaco Jessica Whalley participó en el concurso de Gran Bretaña de Miss Turismo Universo 2019, desafortunadamente falleció el pasado 28 de marzo, cinco días antes de cumplir 26 años, pero hasta ahora la media hermana de la modelo decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido y reveló la causa de muerte. «Era muy joven y siento el dolor de mi abuela y mi tía que estaban muy cerca de ella… Hasta donde sabemos, ella galopaba al galope en el primer lote, llegó a la cima y tuvo un paro cardíaco. Trataron de reanimarla durante 30 minutos, pero no pudieron traerla de vuelta. Desde entonces, ha tenido una autopsia y no ha aparecido nada», señaló Leonna Mayor según The Sun. Archivado como: Muere reina belleza Jessica.

Los tributos no tardaron en aparecer tras el fallecimiento de la joven modelo «Supusimos que algo saldría a la luz, un defecto cardíaco o algo que no sabíamos que estaba allí, pero no fue así…. No éramos tan cercanas porque mi padre no ha hecho mucho esfuerzo con sus hijos a lo largo de los años, pero sentí un vacío realmente extraño y triste, no estar cerca de ella o tener una relación durante los últimos años», añadió la media hermana de la reina de belleza. Jessica era una de las gerentes de transporte en Manor House Stables, propiedad conjunta del ex delantero del Liverpool , Real Madrid y Manchester United. Whalley representó al Reino Unido en el certamen de Miss Turismo Universo proyectado por MTV en la capital libanesa Beirut en 2019, detalló The Sun. Archivado como: Muere reina belleza Jessica.

Con su gran carisma logró ganarse el cariño de la gente, por lo que al salir a la luz la noticia de su muerte, los tributos no tardaron en aparecer. Por su parte su mejor amiga, Allison Samuel, le dijo a The Sun que «Simplemente no podía creerlo, la amábamos mucho. Era una chica encantadora que realmente disfrutaba de su trabajo. Era popular, todos la querían y era una joven encantadora. Esto es tan inesperado, estaba tan en forma y saludable». «Era una miembro muy querida y respetada de la comunidad de carreras y nos la quitaron a una edad demasiado temprana», «Es desgarrador escuchar que Jess perdió la vida hoy a la tierna edad de 25 años», «Era muy buena en su trabajo y murió haciendo el trabajo que amaba», compartieron algunos. Archivado como: Muere reina belleza Jessica.

