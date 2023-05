El mundo del entretenimiento se viste de luto

Ray Stevenson murió

Era una estrella de Hollywood reconocida

El mundo de las películas en el mundo de Hollywood se viste una vez más con el moño negro, esto después de que se confirmara que Ray Stevenson, reconocido y galardonado actor por varias películas que ha interpretado, muere a los 58 años de edad.

La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación, el actor estuvo involucrado en la historia del cine y del doblaje participando para varias películas como «Thor» de Marvel y el reciente filme ganador al Óscar «RRR».

Ray Stevenson, actor de las películas «Roma» y «Thor», muere a los 58 años

Ray Stevenson, el actor irlandés que interpretó al villano gobernador británico en «RRR», un guerrero asgardiano en las películas de «Thor» y miembro de la Legión 13 en «Roma» de HBO, murió. Tenía 58 años.

Representantes de Stevenson le dijeron a The Associated Press que murió el domingo pero que no tenían más detalles para compartir el lunes, sin embargo, por el momento se desconoce la verdadera causa de muerte del actor.