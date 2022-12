Acorde a lo reportado por diversos medios de comunicación como ‘ Mirror ‘ el rapero no padecía alguna enfermedad que aparentemente le haya quitado la vida de forma inesperada, pues se dice que habría muerto supuestamente mientras dormía, sin embargo no se ha confirmado aún la causa del deceso.

El manager del rapero se encuentra devastado

El álbum debut de Grand Daddy I.U. fue en 1990 llamado ‘Smooth Assassin’ y le dio dos singles que ocuparon puestos importantes en las listas de Rap de Billboard, el primero ‘Something New’ que alcanzó el lugar 11, para después dar paso a otro de sus éxitos llamado ‘Sugar Free’, que llegó a la posición número 9 de dicho chart.

El manager del rapero se encuentra devastado y en su cuenta de Instagram se desahogó con conmovedoras palabras: “No, no estoy bien hoy. Estoy devastado. Cada persona que realmente me conoce, sabe que le tuve el más puro amor y respeto a él y a su familia. Me mantengo serio en este momento. No necesito poner fotos o historias para profesar nada. Rezo por su pacífica y tranquila transición”, manifestó.