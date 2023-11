Confirman la muerte del rapero C-Knight de la agrupación ‘Dove Shack’

Legado musical

C-Knight formó parte de la agrupación ‘Dove Shack’, donde se desempeñó como una de las voces al igual que sus compañeros Bo-Roc y 2Scoops.

Juntos lograron lanzar a la industria musical algunos éxitos memorables tales como ‘Summertime in the LBC’, ‘This Is The Shack’ y ‘Smoke Out’.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, usuarios en las redes sociales comenzaron a pronunciarse en relación a su partida con diferentes mensajes.

Más de uno se mostró devastado de conocer la lamentable noticia de su partida y comenzaron a dejar sus mensajes de condolencias y despedida.