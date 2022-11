El artista estaba muy joven, apenas tenía 34 años de edad, hasta el momento las autoridades forenses han dicho que no se ve que sea un homicidio, sin embargo, se encontraban en el lugar para recabar toda la información y descartar o confirmar cualquier línea de investigación, que en este caso parece ser un accidente.

Por lo pronto los alrededores de la casa fueron acordonados por las autoridades para que no se contaminara el área y poder atender mejor la emergencia. Afuera permanecieron unidades de la policía y de los servicios médicos, pero la información no fluyó muy rápido y se tuvieron que esperar los medios de comunicación. Archivado como: Muere rapero Aaron Carter

HACÍA GIRA CON SU HERMANO

Comentaron que el cantante de rap solía ir a las giras con su hermano, pero después de un tiempo hizo el cambio de género al rap conforme avanzaba su carrera musical, además salió en “Dancing With The Stars” y actuó en la producción de Broadway “Seussical”, por lo que su carrera se expande no sólo a la música.

Lo malo del artista es que tuvo un abuso de las sustancias prohibidas, así como de pastillas, motivos por los cuales aseguran cayó muchas veces en servicios de rehabilitación, de acuerdo a los portales de noticias que dieron la información de su muerte. Con información de TMZ, The Sun y La Nación. Archivado como: Muere rapero Aaron Carter