Han dado algunos datos acerca de lo que pudo ocasionar la muerte de la artista, sin embargo, estos no han sido confirmados. Fue su ex pareja, el rapero Erick Sermon, quien confirmó esta noticia con un desgarrador mensaje de despedida, cabe resaltar que ambos comparten una hija.

Destapan enfermedad que tenía

Inmediatamente los miles de mensajes de condolencias se hicieron notar a través de la publicación del rapero Erick Sermon. “Lamento muchísimo tu pérdida”, “Lo siento mucho por tu familia y por tu hija”, “Te mando mis condolencias hermano”, “Que en paz descanse, reina”.

Según informó The New York Post, la hija mayor de ‘Hurricane G’ anunció a través de sus redes sociales unos meses atrás que su mamá tenía cáncer de pulmón. “Mi mamá tiene cáncer de pulmón en etapa 4”, escribió Lexus. “No sé cuántos de ustedes entienden lo que eso significa, pero incluso después de 30 años de vida, todavía estoy tratando de procesarlo yo mismo. Nunca he llorado tanto en mi vida, nunca me he sentido tan desconectado de la realidad en mi vida”. Archivado como: Muere Gloria Rodríguez Hurricane G