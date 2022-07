“Tony era un alma hermosa: amable, compasivo, divertido y humilde. Fue realmente un placer estar cerca de él. Su voz suave y su manera sin pretensiones reconfortaron de inmediato y no podías evitar amarlo”, apuntaba el mensaje, según el medio reseñado.

¿Una nueva muerte enluta el mundo del entretenimiento? Diversos medios han anunciado la muerte del actor y director estadounidense Tony Dow, quién libraba una batalla contra el cáncer a sus 77 años. Era ampliamente recordado por la serie “Leave It to Beaver”. Pero ¿todo fue una equivocación?

Antes de que se anunciara la muerte del actor, envió un mensaje también a través de su cuenta oficial, donde reveló los inquietantes detalles de su enfermedad. “Hola chicos… ¿cómo están todos? Como probablemente sepan, he tenido algunos problemas de salud recientemente y quería mantenerlos actualizados”, comenzó escribiendo Tony Dow.

Informan que todo fue un error y está vivo

“Suficiente de esas cosas… Realmente quería tocar la base y agradecerles a todos ustedes que han estado pensando, orando y esperando por mi buena recuperación. Todos los pensamientos, tarjetas y buenos deseos han tenido un efecto tremendo en mí y agradezco todo el cariño que ha expresado”, continuó diciendo. “Es increíble cómo el mundo podría cambiar con más amor y respeto. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para “hacer de este mundo un lugar mejor” para nuestros amigos, familias e incluso nuestros adversarios. Con amor, Toni”, dice uno de los últimos mensajes del artista.

Sin embargo, horas después de que se difundiera la noticia, fue The New York Post el medio de confirmó que todo se trató de una equivocación de parte de la esposa, quien falsamente creyó que estaba muerto cuando no era así: “Está vivo y respirando en cuidados intensivos”, se leía en un comunicado.