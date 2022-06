“En lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en un desamor irreversible. Siento que he llorado un océano. Nunca llegamos al altar; o pudimos decir nuestros votos, o bailar nuestro primer baile, pero sé que sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado, Danielle”, escribió Tom Mann.

El cantante le hace una promesa a su prometida muerta

Además, el cantante hizo una inesperada promesa en la publicación donde reveló la muerte de su prometida. “Usaré este anillo que siempre debí usar como señal de mi amor incondicional por ti. Estoy completamente roto tratando de procesar esto y, sinceramente, no sé a dónde ir desde aquí”, dijo Tom Mann.

Tom Mann, participó en X Factor y brilló en el programa por su interpretación acústica de la canción de los ‘Backstreet Boys’ “I Want It That Way”, de acuerdo con BBC. Mientras que su prometida participó en el concurso de la BBC Strictly Come Dancing y en la gira Spice World 2019, de acuerdo con el medio reseñado.