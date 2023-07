«Coño gordo homeboy no sé ni que decir, estoy con el corazón roto, Néstor Alexander Santana, Carbon4life», escribió el cantante Farruko, compartiendo una fotografía en blanco y negro del productor musical donde señalaron que nación en 1987. El intérprete de «Pepas», no dudó en señalar el gran dolor que vivió.

«Tu firmeza habló por sí sola. Descansa soldado, amigo, hermano, familia. Dios te tenga en sus brazos», declaró en el post que compartió en redes sociales, donde lamentó la pérdida del productor musical. «RIP Néstor Alexander Santana, todo es pasajero, mi bro. La vida cuelga de un hilo tan fino que hoy estamos, mañana no así de fácil», destacó el cantante en uno de los videos que compartió.

«La vida es corta, lo importante es ajustar o asegurar la eternidad», «Dios mío, Alex, no lo puedo creer. Yo te vi crecer Alex, solo Dios sabe el porqué de las cosas. Dios fortalezca a Zoila y a tu familia», «Coño mi Bro. Tanto que nos matamos y luchamos por nuestros sueños y nada es seguro en esta vida, excepto la muerte», escribieron en comentarios.

Néstor Alexander Santana, también trabajó para Birdman, Juvenile, CJ, Myke Towers, Lary Over, Milly, Nio García, Amenazzy, Jay Wheeler, Kevvo, entre otros, de acuerdo con People. Pero fue con Farruko con quien pasó trabajando las últimas semanas y por ello, al momento de anunciar su deceso, los fanáticos no dudaron en enviarle mensajes de consolación al cantante. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ

Muere productor Néstor Alexander: ¿Qué le pasó al productor?

Al momento se desconocen las causas de muerte y la familia de Néstor Alexander Santana, no brindó declaraciones ante la muerte del querido productor. A través de comentarios, seguidores, amigos y colegas del medio no dudaron en expresar su sentir ante la pérdida de «Nomedacotorra». PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

«Mi hermano de por vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí y conmigo, bro. ¡Un cerebro como el tuyo que nunca se podría replicar! Vamos a llevarte en el corazón», «Bro, me acabo de enterar y no lo creo. Fue un placer trabajar contigo mi primer dembow, en Miami. Gracias a ti, bro», «Descansa en paz», señalaron.