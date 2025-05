Muere el productor Dave Shapiro y el músico Daniel Williams en trágico accidente aéreo en San Diego

Añadió que, a pesar de los daños, fue un milagro que nadie en tierra perdiera la vida. El incidente también provocó daños estructurales a al menos diez edificios.

Los residentes fueron testigos de un infierno que se desató en cuestión de segundos, cubriendo de humo y fuego una parte residencial de la ciudad.

Dave Shapiro era un referente en la industria musical independiente.

Fue uno de los fundadores de la Organización Nacional de Talentos Independientes (NITO), cuyos miembros expresaron públicamente su dolor.

The metalcore band The Devil Wears Prada identified former drummer of the band, Daniel Williams, as one of the people killed.

Dave Shapiro was identified as the second person killed in the crash. The 42-year-old was the co-founder of Sound Talent Group, a music talent agency.… pic.twitter.com/oPUBs0bQdx

