“Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra colega, la periodista Glória Maria”, informó TV Globo el jueves 2 de febrero por la mañana. La noticia rápidamente comenzó a circular y las muestras de dolor, luto y condolencias no se hicieron esperar.

De acuerdo con el medio citado, la periodista logró tratarse con éxito mediante cirugía, pero los nuevos tratamientos no surtieron efectos. Matta da Silva, nació en Río de Janeiro y estudió en instituciones públicas, donde siempre destacó. Sabía varios idiomas.

Presentó el programa “Fantástico” de 1998 a 2007 y en 2010 se unió al equipo de Globo Repórter, de acuerdo con G1. Su debut como fue cubriendo como reportera el derrumbe del Elevado Paulo de Frontin, en Río de Janeiro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de luto y condolencias.

“Soy una persona impulsada por la curiosidad y el miedo. Si me detengo a pensar racionalmente, no hago nada. Tengo que perder la racionalidad para ir, dejar que la curiosidad y el miedo me lleven, y luego haré cualquier cosa”, declaró la presentadora, de acuerdo con el medio citado.