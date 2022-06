Miguel Cedeño le contó al mundo cómo se enteró que tenía cáncer

“Primero mi mamá que estaba a mi lado y jamás soltó mi mano. Luego mi hermana, familia, mis amigos bellos, mis seguidores bellos y tú que me estas leyendo. ‘¿SERÁ UNA PESADILLA? ¡NO PUEDE SER VERDAD!’ Literal fue como si despertara de un tsunami y me llevara a otra realidad que no era la mía! ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas sin respuestas que estoy seguro vendrán solo con el tiempo”, escribió Miguel Cedeño en Instagram.

“¿Que si he llorado.? Pues si! ¿Es difícil? También! Pero gracias a Dios no es imposible para mí poder superarlo. Dios esta conmigo durante este proceso a. (y no porque padezca de cáncer recurro a Dios) quienes me conocen saben que Dios y la virgen han sido mis pilares fundamentales”, apunta la publicación.