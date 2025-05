Muere piloto tras estrellarse avioneta en Nueva Jersey.

Un piloto murió este viernes por la tarde al estrellarse una avioneta en una zona boscosa del condado de Hunterdon, en Nueva Jersey.

El accidente, que terminó con la aeronave envuelta en llamas, es investigado por las autoridades locales y federales.

Qué pasó: La avioneta se desplomó poco después de las 4:30 p.m. cerca de Airport Road, en el municipio de Alexandria, una zona rural al oeste de Nueva Jersey, cerca del río Delaware y la frontera con Pensilvania.

Así lo informó el portal de noticias de ABC6.

Pilot killed in fiery plane crash in New Jersey https://t.co/0Rb8WVdJZ8

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 17, 2025