Este sábado, 8 de octubre, durante el Round Pirelli de Portugal que se celebró en el Autódromo Internacional do Algarve, Steeman se vio involucrado en un choque en la curva 14 junto a varios motociclistas más. De inmediato, la carrera fue neutralizada con la bandera roja.

UN ADIÓS DEMASIADO PRONTO. Muere el piloto holandés Victor Steeman tras un grave incidente durante una carrera . La joven estrella de 22 años sufrió un aparatoso accidente en la pista que lo mantuvo en el hospital durante varios días, pero no logró recuperarse.

Steeman salvó 5 vidas

Su familia fue quien divulgó la lamentable noticia. “Algo que siempre has tenido miedo como padre de un piloto de motos ahora ha sucedido. Nuestro Víctor no pudo ganar esta última carrera”, informaron este martes 11 de octubre en horas de la noche, pero eso no era todo lo que tenían para decir.

“A pesar de la pérdida y el dolor insoportables, estamos muy orgullosos de compartir con ustedes que nuestro héroe, a través de su fallecimiento, pudo salvar a otras 5 personas mediante la donación de sus órganos“, agregaron los familiares del piloto holandés.