«Watts murió el miércoles en su casa en Bloomington, de cáncer de próstata», dijo el viernes su manager, Linda Marder. Watts se unió a la facultad de la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana en 2004. Declaró en 2016 que le habían diagnosticado cáncer de próstata, de acuerdo con The Associated Press.

Watts ganó una competencia de estudiantes de la Orquesta de Filadelfia y debutó cuando tenía 10 años en un concierto para niños el 12 de enero de 1957, interpretando el primer movimiento del Concierto en re mayor de Haydn, informó la agencia The Associated Press. En Estados Unidos se convirtió en uno de los pianistas más reconocidos debido a su inigualable talento.

«Ahora nos encontramos con un joven tan extraordinario que estoy tentado de darle una gran explicación, pero prefiero no hacerlo para que ustedes puedan sentir el mismo placer y asombro que yo sentí cuando le vi tocar por primera vez», dijo Bernstein sobre los hechos que marcaron a Watts, y citó AP. Archivado como: Muere pianista André Watts

Muere pianista André Watts: «Hace que todo parezca bien»

De acuerdo con AP, Watts impresionó tanto a Bernstein que el director le eligió para sustituir a un indispuesto Glenn Gould y tocar el concierto de Liszt dos veces en el Philharmonic Hall unas semanas más tarde. En pocos meses, había conseguido un contrato discográfico y se convirtió en uno de los pianistas más destacados.

«Cuando me siento desdichado, ir al piano y simplemente tocar suavemente y escuchar sonidos hace que poco a poco todo parezca estar bien», dijo en un episodio de 1987 de «El barrio de Mister Rogers» y citó The Associated Press. Archivado como: Muere pianista André Watts