A unas horas de la Navidad, se comparte triste noticia

Dan a conocer el fallecimiento de Philippe Streiff, ex piloto de la Fórmula 1

En 1989, quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente antes de una competencia en Brasil

Las malas noticias parecen no tener fin. A unas horas de que se celebre la Navidad en prácticamente todo el mundo, dan a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Philippe Streiff, ex piloto francés de la Fórmula 1, quien en 1989 quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente antes de una competencia en Brasil. Que en paz descanse.

Nacido el 26 de junio de 1955 en La Tronche, Francia, Philippe comenzó su carrera profesional en 1978 cuando tenía apenas 23 años de edad. Contrario a lo que caracteriza a otros pilotos de carreras con trayectorias más extensas, Streiff culminó la suya a los 10 años, en 1988. En Fórmula 1, formó parte de los equipos de Renault, Ligier, Tyrrell y AGS.

Lamentan la muerte de Philippe Streiff

De acuerdo con información de El Clarín, fue por medio de las redes sociales de la Fórmula 1 que se informó sobre el deceso del ex piloto Philippe Streiff. Stefano Domenicali, presidente de la F1, compartió un emotivo mensaje de despedida: “Me entristece saber que Philippe Streiff ha fallecido. Mostró agallas y determinación increíbles a lo largo de su vida”

“La forma en que superó su accidente y reconstruyó su vida fue inspiradora. Todos enviamos nuestras condolencias a su familia en este triste momento”, expresó Stefano en su tweet, el cual provocó todo tipo de reacciones y un gran número de retweets: “Que en paz descanse”, “Condolencias para su familia”, “Fue un excelente piloto”, “Siempre lo recordaremos”.