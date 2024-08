Muere Peter Marshall famoso presentador de ‘The Hollywood Squares’ a los 98 años

En la pantalla, participó en series y películas como ‘Annie’, ‘The Bold and the Beautiful’, ‘The Love Boat’, ‘CHiPs’ y ‘Fantasy Island’.

Las personas cercanas a él temieron por su vida durante esa enfermedad, pero logró superar la crisis.

No obstante, finalmente, su cuerpo no pudo resistir más y falleció debido a complicaciones renales, señaló ‘The Associated Press‘.

A Peter Marshall le sobreviven su esposa Laurie, sus hijas Suzanne y Jaime, su hijo Pete, así como numerosos nietos y bisnietos, según ‘TMZ‘.

Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su carisma y talento en la pantalla durante más de seis décadas.