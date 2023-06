Por su parte, Alfredo Pinoargote Quiroz, dijo lo siguiente: «De esas personas que no pasan desapercibidas en la vida. Que dejan huella y siempre serán recordadas. Que en paz descanse Marcos Hidalgo. Tuve el honor de compartir con él en Sótano Deportivo y en las previas de Ecuavisa por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica», se informa sobre la noticia de que muere el periodista Marcos Hidalgo.

Muere periodista Marcos Hidalgo: UNA GRAN PÉRDIDA

A su vez el periodista Stefano Navas dijo lo siguiente: «Mi querido doctor Marcos Hidalgo, tuve el honor de empezar mi carrera en el periodismo junto a él; recuerdo que siempre mostró resistencia a los novatos y ese fue el motivo de que al principio no nos lleváramos tan bien, pero luego todo cambió».

Y agregó: «Él y su hijo me llevaban de la radio al canal casi todos los días y cuando no se podía yo ponía para el taxi y lo llevaba, esos viajes sirvieron para romper la fricción que algún día hubo y empezamos a tener mucha confianza a tal punto que nunca lo imaginé. Gracias por aconsejarme, por guiarme y hasta contarme cosas íntimas que me llevaré por siempre en el corazón. Lo quiero y lo querré mucho por siempre mi doc, maestro de maestros, que descanse en paz!» Archivado como: Muere periodista Marcos Hidalgo