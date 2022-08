“Pionero. Campeón. Amable. Estamos desconsolados de compartir que Jason Jenkins, vicepresidente sénior de Comunicaciones y Asuntos Comunitarios de los Dolphins, falleció”, se lee en el tuit que publicó la cuenta oficial del equipo de la NFL, para dar a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Jason Jenkins.

Muere Jason Jenkins: ¿Cuál fue la causa de muerte?

Según se informó, el vicepresidente de medios de comunicación de los Miami Dolphins, murió el sábado 27 de agosto y aunque la causa de muerte no fue anunciada, se confirmó que perdió la vida después de tener “una emergencia médica”, indicó The Palm Beach Post. La familia de Jason Jenkins, no ha ofrecido palabras por el momento.

Al periodista de deportes, le sobrevive su esposa, Elizabeth, y tres hijos: Liya, Aiden y Sloane, indicó The Sun. El propietario del equipo de los Miami Dolphins, Stephen Ross, también ofreció un conmovedor mensaje sobre la muerte de Jason Jenkins y declaró su sentir ante la muerte del vicepresidente de comunicaciones del equipo; medios locales, reportaron que Ross y Jenkins eran muy buenos amigos. Archivado como: Muere Jason Jenkins