Muere el periodista Carlos Tena

El presentador perdió la vida a los 79 años de edad

El mítico comunicador comunista causó revuelo en redes sociales

¡PIERDE LA VIDA QUERIDO PRESENTADOR! Confirman la muerte del periodista y presentador Carlos Tena, a los 79 años de edad. De acuerdo con los detalles, la confirmación de su muerte se dio a conocer por medio de un comunicado de la corporación pública española que surgió a primera hora del día.

Un querido amigo del presentador también confirmó la partida y resaltó la carrera que formó tanto en radio como en prensa escrita. Tras su deceso, en redes sociales se han manifestado al respecto y declararon su sentir al respecto, detallando los buenos momentos que dejó el periodista y por supuesto, su labor dentro de la profesión.

REPORTAN LA MUERTE DE CARLOS TENA

El periodista y crítico musical Carlos Tena (Madrid, 1943) ha fallecido a los 79 años, según ha confirmado RTVE este viernes, corporación a la que estuvo vinculado desde los años 60, reportó la agencia EFE. La noticia, también fue anunciada por su amigo Alex de la Nuez, quien no dudó en señalar la importante labor que hizo en el periodismo.

“Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase”, detalló Alex de la Nuez en un reciente tuit. Tras darse a conocer la noticia, los mensajes de apoyo no han dudado en llegar y revelaron que lamentan la partida del conductor.