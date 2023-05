La partida del compositor ha dejado en shock a sus fanáticos, como a la familia y amistades, pues con su gran talento dejó en claro la calidad musical que tenía, por lo que, aunque ya no estará presente, sus canciones, letras y gran virtuosismo será recordado por siempre y por varias generaciones.

La familia y amistades cercanas confirmaron que desde hace días el artista se encontraba internado en el Sanatorio Chaco, donde se intentaba recuperar de un mal estado de salud que presentaba, sin embargo, no dieron a conocer exactamente lo que padecía, pero se sabe que estaba en estado crítico.

Su talento fue tan amplio que dejó a muchos con la boca abierta cuando de pronto se le vio en otra faceta única en su carrera artística como la conducción del programa Canal Zero, espacio de televisión abierta y online desde el que promocionó por más de 15 años a bandas locales y de la región, lo que le atrajo más fanáticos.

LO DESPIDEN

Marcelo Tissembaum, subsecretario de Cultura e identidad, se expresó sobre Pepe Aguirre, el reconocido músico que murió en las últimas horas. “Pepe Arcángel, como algunos le decían. Yo lo recuerdo a Pepe cuando comenzó con Arcángel hace más de 30 años, un enorme edificador en la ciudad de Resistencia”, señaló Tissembaum.

Cabe señalar que

Además, su banda fue elegida mejor del interior Rock and Pop. Y en el año 2003 fue seleccionada para representar al Chaco en el festival de La Falda y Cosquín Rock. Además se sabe que participó en notas exclusivas en Rock and Pop en Vorterix, Canal de la Música CM y Much Music. Archivado como: Muere músico Pepe Aguirre