“Hubo días que no teníamos ni para comer y tuvimos que pedir regalado”, expresó Cristóbal, quien junto con la payasita formaron un dúo de payasos (él tenía el nombre de Rabanito Silvestre). También, pidió que el agresor pague todas las que hizo, ya que ella murió a consecuencia de los golpes que le dio por varios meses (Archivado como: Muere payasita mexicana Campanita Brillante luego de ser golpeada de forma brutal por su expareja).

El pasado 2 de julio fue encontrada Campanita agonizando en una vivienda de una colonia popular de la ciudad de Puebla, en México, por lo que sus vecinos la trasladaron a un hospital de la localidad. Más tarde, la canalizaron al Hospital de la Mujer. Ya en estado vegetativo, su exesposo Cristóbal (no confundir con el agresor) se la llevó a su hogar, donde finalmente falleció.

Expresan su repudio tras la muerte de Campanita Brillante

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar mucho tiempo para expresar su repudio tras la muerte de la payasita mexicana Campanita Brillante: “¿Por qué dejan que llegue a ese extremo la violencia doméstica? Abran los ojos, si te maltrata, no te quiere busca otra cosa que hacer, aléjate. Mientras puedas el amor no es maltrato!!! El amor es protegerte y cuidarte, es empatía entre la pareja”.

“Debemos exigir que la fiscalía de Puebla acelere las investigaciones y que no sea una carpeta más en los escritorios de está institución”, “Que en paz descanse y mí más sentido pésame a su familia y amigos y pronto detengan al qué la mató”, “Justicia para Campanita Brillante. Que caiga todo el peso de la ley contra el macho feminicida! No impunidad!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).