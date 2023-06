El querido actor Paxton Whitehead muere tras estar en un hospital

De acuerdo con los primeros reportes dados a través de diversos medios de comunicación tales como Telecinco y el portal de Daily Mail, el querido actor inglés Paxton Whitehead falleció a la edad de 85 años el pasado viernes 16 de junio en un hospital de Arlington, Virginia.

El hijo del difunto actor, Charles Whitehead, se encargó de confirmar la sensible noticia del fallecimiento de Paxton. La estrella de ‘Friends’ también realizó extraordinarios trabajos en ‘Frasier’, ‘Caroline in the City’, ‘Ellen’, ‘3rd Rock from the Sun’, ‘The Drew Carey Show’ y ‘Mad About You’. Archivado como: Muere actor Paxton Whitehead.