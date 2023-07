Ruchee Gurung reveló trágica pérdida

A través de redes sociales rompió el silencio

«Mi héroe», señaló en su perfil de Instagram

RUCHEE GURUNG VIVE PÉRDIDA

La estrella de Love Island, Ruchee Gurung, dio a conocer que su padre perdió la vida y por medio de un mensaje en Instagram compartió que se encontraba con el corazón roto tras darse a conocer la noticia. En el mensaje, Gurung declaró que le dolía el corazón ante la situación y señaló que siempre sería su «héroe».

«Mi héroe. No puedo creerlo, me duele tanto el pecho. Mi primer amor, tengo el corazón tan roto. Fuiste el hombre más valiente y desinteresado. Nunca me dijiste que no, siempre fue ‘lo que mi hija quiera’. Eres la razón por la que soy quien soy hoy, mi alma gemela», destacó la estrella de televisión.