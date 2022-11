Esta trágica historia terminó por romper los corazones de la comunidad, pues se confirmó que no fue un crimen lo que ocurrió, sino que el bebé de dos años murió por falta de alimentación, luego que su papá falleciera en el mismo lugar, nadie estuvo allí para darle de comer por una semana aproximadamente.

Fue durante un control de bienestar que se descubrió que los cadáveres estaban dentro del apartamento que estaba cerrado con llave, ya que el hombre no se contactó con nadie por más de una semana, tiempo en el que el bebé estuvo sin cuidado alguno, ni alimento ni agua, ni limpieza personal, pues el papá era el único que lo cuidaba.

Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre sobre la cama y cerca de allí al bebé. El apartamento estaba muy limpio y arreglado, incluso había comida y ropa limpia para el bebé, por lo que no fue una omisión o descuido, sino que, al sufrir el infarto, ya no pudo atender el pequeño que sufrió las consecuencias.

David Cirencione, teniente del alguacil del condado de Ontario, dijo a los medios de comunicación que ambas víctimas fueron vistas por última vez el pasado 22 de enero, situación que comenzaron a investigar hasta dar con la verdad, una historia de tragedia para una familia que por meses no supo qué pasó.

CIERRAN EL CASO

Después, Cirencione dijo que: “No había signos de lucha en la residencia. No tenemos ninguna razón para creer que alguien más estaba en el apartamento cuando estos dos fallecieron”. Por lo que se ha descartado que estas muertes fueran producto de un asesinato o hecho violento contra los dos.

Los oficiales señalaron que primero murió el papá y luego el niño, luego que por sí solo no pudiera encontrar comida durante varios días, por lo que falleció. Con estos resultados, la policía ha confirmado que el caso por la muerte de los dos ya está cerrado y no hay un delito que perseguir. Con información de USA Today, The Daily Beast, News Week.