Muere padre Armie Hammer: Perdió la batalla contra el cáncer

Algunos medios de comunicación informaron que la estrella de Social Network está “en quiebra” y ahora vive en Los Ángeles, después de que se revelara que estaba trabajando en las Islas Caimán vendiendo tiempos compartidos. Según los informes, Armie se ha estado quedando en una de las casas de Robert Downey Jr después de pasar unos seis meses en rehabilitación.

Incluso, una fuente cercana al actor le dijo previamente a Vanity Fair que la estrella de Iron Man, quien se recuperó hace años, también pagó la rehabilitación de Armie. La estrella de Call Me By My Name comenzó a salir con la higienista dental Lisa Perejma en medio de su escándalo público, pero los dos terminaron su relación en el pasado mes de febrero. Archivado como: Muere padre Armie Hammer