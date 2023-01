Fue a través de las redes sociales en donde dieron a conocer la terrible noticia “lamento la noticia. Me avisan que falleció Don Pablo Aguilera, el último hermano que le sobrevivía al Divo Juan Gabriel. Me queda el gusto de que murió en el rancho de su hermano. Nunca lo lograron echar”, se lee en un post.

Muere hermano Juan Gabriel: Pablo Aguilera falleció en su rancho

Cabe recordar que Pablo Aguilera, tras la muerte de el Divo de Juárez, había mencionado en una entrevista exclusiva para ‘Suelta la Sopa’, que Juan Gabriel no escribía todas sus canciones. Por lo cual aseguró que JuanGa tenía las letras de su hermano Lupe, y que él mismo interpretó.

“Tengo entendido que Lupe mi hermano, sí le daba canciones a él, las registraba a nombre de Alberto Aguilera”, dijo y agregó que no le molestaba que el cantante registrara sus alrededor de 80 temas de su autoría, “no, no, no, él escribía para Alberto, era su gusto porque no quería registrar a su nombre nada”, indicó hace unos atrás, según el portal TV Notas. Archivado como: Muere hermano Juan Gabriel