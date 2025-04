Muere otra niña no vacunada por sarampión en Texas.

Así lo informa EFE.

Aquí los detalles.

Una niña de 8 años falleció este jueves en Lubbock, Texas, a causa de una insuficiencia pulmonar provocada por el sarampión, enfermedad contra la que no estaba vacunada, según revelaron registros médicos citados por The New York Times.

Con este caso, suman dos las muertes infantiles atribuidas al virus en el estado desde que comenzó el año.

El brote de sarampión, que afecta especialmente al sur de Estados Unidos, ha encendido las alarmas en las autoridades sanitarias.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informó que desde finales de enero se han registrado 481 contagios, con 56 hospitalizaciones, principalmente en las regiones de South Plains y Panhandle. De los casos reportados, 471 personas no estaban vacunadas o no se conoce su historial de vacunación.

La situación es especialmente crítica entre la población infantil: 180 casos corresponden a menores entre 5 y 17 años, mientras que 157 afectan a niños de entre 0 y 4 años.

El impacto del brote no se limita a Texas.

En el vecino estado de Nuevo México, se han contabilizado 54 contagios, incluido un adulto no vacunado que murió en marzo, aunque las autoridades aún investigan si el sarampión fue la causa directa de su fallecimiento.

En Oklahoma también se han confirmado al menos 10 casos.