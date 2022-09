El pasado 6 de septiembre, el cantante ‘600 Breezy’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la triste noticia de su novia. “Cariño, ¿por qué me harías esto? ¿Por qué nos harías esto a nosotros? Estaba regresando a casa, te prometí que lo haría. ¿Me has dejado para siempre?”, escribió el artista.

"Por favor, presten atención a los signos de depresión o salud mental", pidió el artista en Instagram. "Solo estoy cansada bebé. Estaba lidiando con estos pensamientos antes de que me conocieras, solo estaba esperando el momento adecuado… No es culpa de nadie. He estado cansada por mucho tiempo", se podía leer en los mensajes.

“Esto es real . Esto es lo que me dejó. Y supongo que para poder seguir viviendo? Raven, siempre me dijiste que querías salir joven para poder obtener ese amor que mereces de los demás y ser una leyenda. Pero, ¿Qué hay de tu familia, bebé, qué hay de mí? dejaste mi corazón tan vacío y roto, sin vida, solo. Y no importa lo que digan o lo que digas, siempre sentiré que es mi culpa”, dijo el cantante en Instagram.

"Estoy pensando en cómo se sentirá esto. Si dolerá. Solía ​​bromear sobre lo imprudente que viví mi vida antes de conocerte, la verdad sea dicha, me ponía en situaciones peligrosas porque no me importaba", se leía en la segunda parte del mensaje publicado por el novio de la también modelo .

“Entiende que esta es mi elección, esto es lo que quería”, decía el supuesto mensaje final de la novia del cantante

“Vivir simplemente siempre me pareció sobrevalorado… Una cosa es arruinar tu vida, pero tenía que ir y acabar con la mía también. Entiende que esta es mi elección, esto es lo que quería. Esto es lo que he querido por un tiempo. Simplemente no encajo aquí, no soy feliz en este mundo. Simplemente no puedo fingir más”, decía otra parte del mensaje.

Las últimas partes del mensaje publicado en Instagram decían: "No quiero estar aquí, es demasiado para mí. Ojalá pudiera recuperarlo todo. Deshacer todo para que ni siquiera te llame. Nada parecía real Antonio. No es asunto mío, no es mi relación, ni siquiera yo. Mi corazón está débil por el estrés y me duelen los ovarios, pero siguen diciendo que no pasa nada… Siento que tengo bichos en la piel que no se quitan por más veces que me lave. Fuiste lo mejor que me pasó en mucho tiempo Toni pero sé que tengo mucho con lo que lidiar".