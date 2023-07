El nieto de 2 años del entrenador de los Bucks de Milwaukee, Adrian Griffin, murió el sábado después de que el padre del niño lo encontrara inconsciente horas antes, señaló la agencia The Associated Press (AP). De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño sí recibió apoyo médico después de que su padre, Alan Griffin, lo halló sin respuesta a estímulos.

«Jayce D. Griffin de Urbana, Illinois, fue declarado muerto el sábado a las 10:40 am en el Carle Foundation Hospital», declaró el forense del condado de Champaign, Duane Northrup. La oficina del forense dijo que los informes preliminares de una autopsia realizada el lunes no mostraron evidencia de trauma o algún suceso provocado, según indicó AP.

El Departamento de Policía de Champaign, declaró que la muerte parece ser por causas naturales a la espera de los resultados finales de la autopsia, aunque por el momento no se consideró que haya sido un hecho provocado. Aunque claro, la investigación seguirá en curso hasta que la autopsia sea entregada.

Muere nieto Adrian Griffin: ¿Qué dijo la mamá del menor?

Northrup dijo que la muerte está siendo investigada por el departamento de policía de Champaign y la oficina forense del condado de Champaign. No se dará a conocer información adicional hasta que se complete la investigación, indicó la agencia The Associated Press. Por otra parte, la madre del menor brindó declaraciones al medio WSN. Archivado como: Muere nieto Adrian Griffin

Jasmine Riggs, la madre de Jayce, señaló que había dejado a su hijo con la familia Griffin durante el fin de semana. Ella, declaró que fue Adrian Griffin, el abuelo del menor, quien le notificó el sábado que su hijo no respondía; por ese motivo, la joven acudió de inmediato al hospital, donde los médicos declararon que el niño tenía líquido en los pulmones, según informó a WSN.