Pierde la vida Nancy Frangione, actriz de La niñera

La actriz Nancy Frangione fallece

Es recordada por roles icónicos

Su legado en TV perdura

El mundo del espectáculo se viste de luto: Se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de la actriz de telenovelas Nancy Frangione, quien además participó en la exitosa serie La Niñera.

A la artista se le recuerda por haber interpretado a Marsha, prima de Fran Fine, personaje que catapultó a la fama a la actriz Fran Drescher.

De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación de EEUU, Nancy falleció el pasado 18 de agosto a los 70 años de edad.

A la fecha, no se han revelado las causas de su muerte. Familiares y amigos cercanos están destrozados por esta noticia.

Recordando a Nancy Frangione: Una Trayectoria en la Televisión

Además de su participación en La Niñera, a Nancy Frangione se le recuerda por haber interpretado a la villana Cecile de Pulignac en el programa Another World.

La actriz estuvo casada de 1982 a 1996 con el también actor Christopher Rich, coprotagonista de esta telenovela, la cual permaneció al aire por 35 temporadas.

Nacida en Barnstable, Massachussets, EEUU, en 1953, Nancy debutó en el mundo de la televisión en la década de los setenta.

Apareció también en All my children, Buck Rogers in the 25th Century, One life to live, Highway to heaven y Matlock, entre otros programas.