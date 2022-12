Confirman la muerte de querido músico del country.

Peter Cooper murió a los 52 años tras severa lesión en la cabeza.

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado.

Muere músico Peter Cooper. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo, pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la música, ahora despiden a un legendario artista de la música country.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un querido músico luego de hacer sufrido una grave lesión en su cabeza, partiendo a mejor vida a la edad de 52 años.

Muere el querido músico del country Peter Cooper a los 52 años

La triste noticia se dio a conocer mediante el portal del diario británico de The Sun en donde aseguraron que se trata de la estrella Peter Cooper, querido músico que formaba parte del mundo del country. La lamentable noticia fue confirmada por la misma familia del también productor.

De acuerdo con los informes dados por el medio previamente citado, Peter Cooper músico del country y también productor, falleció en Nashville, Tennessee, el pasado martes 6 de diciembre tras sufrir una severa lesión en la cabeza luego de una fuerte caída. Archivado como: Muere músico Peter Cooper.