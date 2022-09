Más sobre Los Monedita de Oro

La discografía de Los Monedita de Oro, banda formada por Juan Monedita, está compuesta por No te quedes en el mismo lugar, No me molesten porque estoy leyendo, Silla con alas, La radio, Cuando yo era niño, Tacos de suadero y El camioncito. Algunas de sus canciones más conocidas son El solovino y Me gusta mi maestra, entre varias más.

Cabe destacar que esta banda se ha presentado en diferentes festivales de música y ferias de libros, entre los que se encuentran el Festival Internacional de la Sierra de Puebla, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil DF, Festival de Música para Niños y el Festival Internacional Cervantino. Según reportó Milenio, son el único grupo latinoamericano con canciones en Putumayo Records (Archivado como: Muere el músico mexicano Juan Monedita).