El músico Larry Petree y su esposa, Betty, fueron encontrados sin vida en el desierto de Mojave por las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Kern, informó New York Post. La pareja parece ser que viajaban en un automóvil cuando ocurrió un incidente que los hizo quedarse más tiempo en la carretera con altas temperaturas.

El medio local indicó que todo parece indicar que la pareja se quedó sin gasolina y por esa razón, terminaron en medio de la carretera mientras las altas temperaturas les afectaron. La investigación del caso sigue llevándose a cabo y declararon que aún no se conoce la causa de muerte de la pareja .

¿Fue un homicidio?

Las autoridades publicaron un boletín informativo sobre el caso y señalaron que por las características con las que fueron encontrados, no se especuló sobre un posible ataque o evento violento en contra de la pareja; por esa razón, las autoridades no creyeron prudente investigar un posible homicidio. Como no hay causa de muerte, las autoridades continúan investigando.

“El 21 de agosto de 2022, aproximadamente a las 2:02 p. m., los agentes del área este fueron enviados al área de Proctor Boulevard y 150th Street para recibir un informe de 2 cadáveres. Cuando llegaron los agentes, encontraron los cuerpos de un hombre adulto sentado en el asiento del conductor y una mujer adulta apoyada contra la llanta trasera. Los detectives de homicidios no fueron llamados”, indicaron.