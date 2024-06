Muere Kinky Friedman, estrella de la música y excandidato a gobernador de Texas, a los 79 años.

Icono texano muere a los 79.

Descanse en paz Kinky Friedman.

Fue candidato.

Kinky Friedman, el icónico músico y satírico texano, falleció a los 79 años en su rancho Echo Hill Ranch.

Lo anterior, dejando un vacío en el panorama cultural y político de Texas.

Conocido por su ingenio irreverente y su compromiso con los animales, Friedman se convirtió en una figura emblemática.

En la década de 1970, Friedman alcanzó la fama con su banda Kinky Friedman and The Texas Jewboys, famosa por sus letras satíricas y provocadoras.

¿QUIÉN ERA?

Canciones como «They Ain’t Makin’ Jewish Jews Like Jesus Anymore» y «Get Your Biscuits in the Oven and Your Buns in the Bed» consolidaron su reputación.

En 2006, Friedman se lanzó a la política, postulándose para gobernador de Texas como independiente y enfrentándose al republicano Rick Perry.

Su campaña, llena de humor y sátira, aportó una dosis de irreverencia a la política texana, recordándonos que la seriedad no es la única manera de abordar los problemas.

Aunque no ganó, dejó una huella imborrable en la escena política, de acuerdo con Texas Tribune.