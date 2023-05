Las muertes en el medio del espectáculo no paran

El músico Bill Lee pierde la vida a los 94 años

Primero se anunció lo sucedido con Tina Turner y ahora muere el padre del famoso Spike Lee

Este miércoles 24 de mayo de 2023 será recordado por muchos como un fatídico día para la música pues dos leyendas murieron; primero se dio a conocer la muerte de la famosa Tina Turner y ahora trasciende que el padre del famoso Spike Lee, el músico de jazz Bill Lee también perdió la vida.

Según información del portal ‘Variety‘, el famoso padre de Spike Lee, el compositor y músico Bill Lee, murió a los 94 años de edad en su casa de Brooklyn, y hasta el momento se desconocen los motivos de la muerte del famoso quien tuvo la oportunidad de tocar junto a Bob Dylan y Duke Ellington.

Bill Lee murió este miércoles

La noticia comenzó a recorrer todos los portales de información, pero fue confirmada por el hijo de Bill Lee, el famoso Spike, quien en su cuenta de Instagram logró conmover a todos con las fotografías junto a su padre y una simple descripción de ‘No se necesitan palabras’, refiriéndose a la leyenda que se iba.

Pero luego de las publicaciones ‘escuetas’ sobre la muerte de su padre, Spike Lee decidió escribir unas sentidas palabras para sus 2 millones de seguidores: «Mi padre, Bill Lee, tocó el bajo en la legendaria canción de Bob Dylan ‘It’s all over now baby Blue’ de su álbum ‘Bringing it all home’. Esta mañana de mayo 24, mi papá hizo su transición», comentó.