Mala noticia en el mundo del espectáculo

Informan sobre el sensible fallecimiento del músico y compositor de merengue, además de saxofonista, Nando Galán

“Paz a su alma”, expresan usuarios

“Descanse en paz”. En las primeras horas de hoy, se compartió una triste e inesperada noticia: tras haber sido hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva York en los Estados Unidos, a causa de un tumor cerebral maligno, murió el músico y compositor de merengue, además de saxofonista, Nando Galán.

Según reportó Diario Libre, fue el hijo de Nando, el también músico Johnny Galán, quien reveló esta noticia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles respecto al lugar donde se le dará el último adiós. Galán residía desde hace varios años en ‘La Gran Manzana’. Que en paz descanse.

Nando Galán era conocido por el tema Faltaste a la cita

Según reportes de este mismo portal, a Nando Galán se le recuerda principalmente por el tema musical Faltaste a la cita, de gran éxito en la década de los ochenta, y que en una parte dice: “Faltaste a la cita, no se la razón, dime si es que ya por mí no siente amor, dime lo que pasa, habla por favor y que tus palabras me llenen de dolor. Quisiera saber, que es lo que te pasa, que cuando me abrazas te siento tan fría, quisiera saber, si es que no me quieres, pa’ buscarme a otra que me dé placeres”.

También, junto con su orquesta interpretó Mi papuchi, Bailarina, No quiero recordar, Tu peluche, Voy a seguir, Besitos, Por qué peleas, Cielo gris, Espinita, Mi amada, El vencedor, La gozadera y Cielito lindo. Inmediatamente después de que se diera a conocer la noticia de su muerte, los mensajes de despedida no pudieron faltar en redes sociales.