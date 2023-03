Bobby Caldwell siempre será recordado por su música y por el legado que dejó en la industria musical, además es ampliamente recordado por su éxito de 1978, “What You Won’t Do for Love”.

¿Quién era Bobby Caldwell?

Entre sus canciones más populares se encuentran “What You Won’t Do for Love”, “Open Your Eyes”, “My Flame”, “Heart of Mine”, “Coming Down From Love”, “Real Thing” y “I Give In”. Cada una de estas canciones fue un éxito en su momento y continúa siendo parte importante de la historia de la música Soul y R&B.

Además de su talento como cantante, Bobby Caldwell también era un músico y compositor excepcional, trabajando con algunos de los artistas más importantes de su época y dejando un legado musical impresionante que inspiró a muchos artistas que le sucedieron.