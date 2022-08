Muere mujer cirugía Tijuana: ¿Por qué denuncian a la clínica?

Ana Karen Gastelum Flores, hermana de Lilian, declaró que estuvo todo el tiempo en el consultorio del médico y nadie le avisó que el proceso salió mal y la muerte de su hermana, hasta una hora después del deceso. Poco después, le pidieron salir del consultorio y fue en ese instante en que le comunicaron lo que estaba sucediendo.

“A las 2 y media aproximadamente él me informa hasta las tres y media me da información, ósea una hora de diferencia del deceso de mi hermana, quiere decir que mi hermana tuvo una hora ahí adentro fallecida y yo como familiar no tuve ninguna respuesta, estando dentro del consultorio, sin moverme ni un solo minuto”, declaró e informó Noticias Televisa.