Los detalles del fatal accidente no han sido revelados por las fuentes allegadas a la modelo, ni por sus representantes ni su familia, por lo que se desconoce si los harán públicos o los mantendrán en secreto, tampoco se sabe cómo será su despedida o si habrá alguna ceremonia fúnebre con acceso a la gente o solo a la familia.

Muere la modelo internacional Sienna Weir, quien fue finalista en el certamen de Miss Universo, esto tras pasar varias semanas conectada a un soporte vital, luego de un terrible accidente de equitación que sufrió, tenía apenas 23 años de edad, de acuerdo con información que publica el portal de noticias de The Sun .

Muere finalista Miss Universo: UNA CARRERA EN ASCENSO

Por su parte, su agencia de modelos, Scoop Management, compartió varias fotos de la modelo y afirmó que “siempre será recordada”. La estrella quedó entre las 27 finalistas en la competencia australiana Miss Universe 2022. Entonces compartió su experiencia durante una entrevista con la revista Gold Coast el año pasado y confesó que ha montado desde muy joven.

Ella dijo: “Mi familia no está muy segura de dónde vino esta pasión, pero he estado montando a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella. “Viajo a la zona rural de Sídney 2 o 3 veces a la semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en toda Australia cada dos fines de semana”. Archivado como: Muere finalista Miss Universo