Melanie Rauscher apareció en la segunda serie del popular programa de Naked & Afraid y al momento de su muerte, se encontraba cuidando las mascotas de sus vecinos en Prescott, Arizona, informó The Sun. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la concursante de Discovery Channel, se encontraba en la casa de sus vecinos al momento de perder la vida.

En el año, varios concursantes de populares programas han perdido la vida en causas misteriosas y provocan la tristeza del público. Recientemente, se dio a conocer la muerte del exconcursante de La Voz y America’s Got Talent, Nolan Neal, quien estaba luchando por superar sus adicciones y al parecer, podría ser la causa de su muerte.

En las declaraciones que ofrecieron las autoridades, señalaron que en la habitación de invitados donde fue encontrada Melanie sin vida también hallaron un par de latas de aire comprimido, que se pueden usar para limpiar el polvo de las computadoras, cerca de su cuerpo, aunque no se ha informado si la concursante consumió dichas latas, indicó TMZ.

Muere Melanie Rauscher: ¿Por qué no podría ser un suicido?

El Departamento de Policía de Prescott, señaló que no había motivos o pruebas que indicaran una muerte provocada, al igual, declararon que no encontraron una nota de suicidio en el lugar. Al igual, declararon que no hay señal de drogas; por último, la policía señaló que el perro que estaba cuidando Melanie se encuentra en buenas condiciones.

“No había signos evidentes de muerte provocada y que no encontraron una nota de suicidio ni parafernalia de drogas. El perro estaba bien.”, declaró el Departamento de Policía de Prescott en el informe que ofrecieron posterior a informar sobre la muerte de la concursante de Naked and Afraid, indicó TMZ. Por el momento, las averiguaciones continúan. Archivado como: Muere Melanie Rauscher