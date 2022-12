Por medio de la cuenta oficial de Instagram de Primal Scream, donde cuentan con más de 136 mil seguidores, se compartió la noticia del deceso del tecladista Martin Duffy: “Difícil escribir esto. Nunca sabemos cómo hablar en torno a la muerte que no sean cortesías triviales. Todo lo que quiero decir es que nuestro hermano del alma Martin Duffy falleció el domingo”, expresó Bobby Gillespie.

Primal Scream es un grupo de rock formado en Glasgow, Escocia, en 1982, liderado por Bobby Gillespie, exbaterista de la banda Jesus and Mary Chain. Hoy en día, además de Bobby y hasta la muerte de Martin, PS estaba formado por Andrew Innes, Simone Butler y Darrin Moone. Las reacciones a esta noticia no tardaron en hacerse presentes.

En las primeras horas de hoy y poco tiempo después de que se diera a conocer la noticia del deceso del cantante Terry Hall, vocalista de The Specials, se informó sobre el sensible fallecimiento de Martin Duffy, tecladista de la banda Primal Scream, a los 55 años de edad, luego de que sufriera una lesión cerebral debido a una caída en su casa de Brighton, en Escocia.

“Podía tocar el piano al nivel en el que fue agasajado no solo por sus compañeros en la música británica, sino también por los músicos estadounidenses de la vieja escuela como James Luther Dickinson, Roger Hawkins y David Hood y el productor Tom Dowd”, se puede leer en este mensaje de despedida (Archivado como: Muere Martin Duffy, tecladista de Primal Scream).

¿Quién era Martin Duffy?

De acuerdo con información del portal Sopitas, Martin Duffy nació en Birmingham, en el Reino Unido, el 18 de mayo de 1967. Antes de tocar con Primal Scream, tocó en la banda Felt, también como tecladista. Aunque tocó en los dos primeros discos de PS, se unió a ellos hasta finales de 1989, precisamente a propósito de la desintegración de su banda.

Lo que pocos recuerdan es que Duffy tocó en el supergrupo (se dice así a la banda cuyos miembros ya actúan como solistas exitosos o como parte de otras bandas conocidas en el ambiente artístico) The Chavs junto a Tim Burgess y Carl Barât de The Libertines. También, grabó con Heidi Berry, Beth Orton, Paul Weller y The Chemical Brothers y lanzó un disco solista en 2014. Descanse en paz.